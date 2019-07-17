بجائزة 250 ألف جنيه.. مسابقة لاختيار اسم وشعار للعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إطلاق مسابقة لاختيار اسم وشعار للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إن المشاركة في المسابقة تتم عبر الدخول على الرابط الخاص بالموقع الرسمي لشركة العاصمة الإدارية (www.acud.eg) وكتابة البيانات اللازمة في القسم الخاص بمسابقة اختيار اسم وشعار للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الحسيني، في بيان، أن شروط اختيار الاسم والشعار يجب أن يراعي فيها العديد من الاعتبارات أبرزها أن يعبر عن الشخصية المصرية والتفرد والأصالة والبساطة وعدم التعقيد (لا يزيد على كلمتين - سهل النطق) ووضوح المعني وعدم الغموض وألا يعبر عن حزب سياسي أو توجه ديني والعديد من المحددات الأخرى المذكورة بالموقع.

وأضاف الحسيني، أنه جرى رصد جوائز للمسابقة بإجمالي (250 ألف جنيه مصري) قيمة الجائزة الأولى (75 ألف جنيه مصري) والثانية (50 ألف جنيه مصري)، والثالثة (25 ألف جنيه مصري) بالإضافة إلى 10 جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة (10 آلاف جنيه مصري).

وتعقد المسابقة خلال الفترة من 18 يوليو حتى 17 أغسطس المقبل علما بأنه سيتم تشكيل لجنة تحكيم من المتخصصين لتقييم المقترحات المقدمة وحصر وتحديد الأفضل من بين كافة المقترحات المقدمة.