أول تعليق من عبدالعال على عدم قيد خريجي التعليم المفتوح بـ"المحامين"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

علق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مطالب بعض النواب، بإعادة المداولة على المادة المتعلقة بحرمان خريجي التعليم المفتوح من القيد بنقابة المحامين، قائلا: "توجد معايير دولية تحكمنا".

وقال الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إنه من الأفضل رفض القانون، على أن يتم النص على قيد خريجي التعليم المفتوح في نقابة المحامين، لافتا إلى أن المجلس لا يرفض أحدًا ولكن توجد محددات للقيد في النقابة وتتعامل بالمثل، متابعا: "أحيانا نجيز لبعض الأجانب الترافع أمام المحاكم المصرية وهم يعاملوننا بالمثل، ولكن عندما تختل المعايير الدولية لأي بنيان مؤسسي فلا يتم التعامل بالمثل".

وأضاف رئيس البرلمان، ضرورة أن يكون حديث النواب، انطلاقا من الدستور والقانون قائلا: "توجد قضايا لها مردود جماهيري ولكن لها أيضا مردود كارثي"، وواصل: "النقابة لها معايير دولية فلا يستطيع أن يخرج طبيب دون المعايير وكذلك المحامين".

وأضاف: "إحنا كده مش عايشين في العالم.. إحنا عايشين في حتة تانية".