قبيل نهاية الموسم.. تعرف على أهم الاكتشافات والافتتاحات الأثرية خلال عام

كتب- محمد عاطف:

أصدرت وزارة الآثار، مساء الجمعة، بيانا أكدت خلاله الإعلان عن كشف أثري جديد غدا السبت بمنطقة دهشور الأثرية، على هامش افتتاح هرم سنفرو أمام الجمهور بعد ترميمه، مشيرة إلى أن هذا الاكتشاف يعد نهاية موسم أثري حافل بالاكتشافات والافتتاحات.

ورصد بيان الآثار، أهم الافتتاحات والاكتشافات الأثرية العام الماضي، وخلال الفترة من يوليو 2018 إلى يوليو 2019، وجاءت كالتالي:

3 أغسطس 2018: مسجد العباسي بمدينة بورسعيد.

12 أغسطس 2018: تفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاح متحف سوهاج القومي (بدأ العمل بالمتحف منذ أكثر من 25 عاماً).

8 سبتمبر 2018: مقبرة محو بسقارة للزيارة (لأول مرة منذ اكتشافها عام 1940).

15 سبتمبر 2018: الانتهاء من أعمال ترميم وإقامة مسلتين وعمودين وتمثالين ضخمين بمنطقة آثار صان الحجر بالشرقية.

28 سبتمبر 2018: مسجد أنجا هانم بمحافظة الأسكندرية.

5 أكتوبر 2018: مسجد تطندي الأثري بقرية شالي بواحة سيوة.

19 نوفمبر 2018: قاعة آثار يويا وثويا بالمتحف المصري بالتحرير في ذكرى تأسيس المتحف الـ 116.

28 يناير 2019: إقامة مسلتين من منطقة آثار صان الحجر بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

3 مارس 2019: مشروع خفض المياة الجوفية بكوم الشقافة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

3 مارس 2019: الانتهاء من مشروع ترميم مقابر الورديان بالأسكندرية.

25 مارس 2019: مشروع خفض المياة الجوفية بمنطقة كوم أمبو بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

5 أبريل 2019: مشروع تطوير منطقة آثار أبيدوس بسوهاج.

5 أبريل 2019: مشروع خفض المياه الجوفية بالأوزيريون بسوهاج.

5 أبريل 2019: الانتهاء من مشروع ترميم وإعادة رفع تمثال الملك رمسيس الثاني بمنطقة آثار أخميم بمحافظة سوهاج.

18 أبريل 2019: ترميم وإعادة تمثال رمسيس الثاني أمام الصرح الأول بمعبد الأقصر لاستكمال كل تماثيل الواجهة لأول مرة .

19 أبريل 2019: معبد الأوبت بالكرنك للزيارة لأول مرة منذ اكتشافه.

2 مايو 2019: مسجد فاطمة الشقراء بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة.

3 مايو 2019: مسجد الكاشف ومسجد المجاهدين بمحافظة أسيوط.

9 مايو 2019: انتهاء المرحلة الأولي من مشروع تطوير دير سانت كاترين.

28 يونيو 2019: مدخل وحجرة دفن هرم اللاهون بالفيوم للزيارة لأول مرة منذ اكتشافه عام 1889.

28 يونيو 2019: مسجد خوند أصلباي بالفيوم – بعد اغلاقه عام 2013.

- أهم الاكتشافات من يوليو 2018 إلى يوليو 2019

14 يوليو 2018: اكتشفت بعثة وزارة الآثار وجامة توبنجن الألمانية المشتركة مجموعة من الدفنات وورشة للتحنيط جنوب هرم أوناس بسقارة.

1 أغسطس 2018: نجحت بعثة وزارة الآثار وجامعة ماكويري الإسترالية المشتركة بمنطقة آثار بني حسن بمحافظة المنيا في العثور على حجرات الدفن الخاصة بمقبرتي ريمو شتني وباكت الثاني.

2 سبتمبر 2018: كشفت بعثة وزارة الآثار والمعهد الفرنسي للآثار المشتركة عن أحد أقدم القرى المعروفة حتى الآن في منطقة الدلتا والتي ترجع إلى العصر الحجري الحديث، وذلك بمنطقة تل السمارة بمحافظة الدقهلية.

5 سبتمبر 2018: توصلت بعثة وزارة الآثار بمنطقة اللشت إلى الكشف عن مقبرة صخرية شمال شرق هرم الملك سنوسرت الأول بمنطقة اللشت.

سبتمبر - أكتوبر 2018: كشفت بعثة وزارة الآثار بمشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو عن تمثال على هيئة أبو الهول، بالإضافة إلى عدد من اللوحات.

25 أكتوبر 2018: كشفت بعثة جامعة عين شمس بمنطقة عرب الحصن بالمطرية عن مقصورة احتفالات الملك رمسيس الثاني.

30 أكتوبر 2018: توصلت البعثة التابعة للمعهد الفرنسي للآثار الشرقية ولجامعة ليفربول الإنجليزية إلى طريقة نقل المصري القديم للكتل الحجرية من محاجر مرمر بموقع حتنوب شرق تل العمارنة بالمنيا.

8 نوفمبر 2018: نجحت البعثة التابعة للمعهد الفرنسي للآثار الشرقية وجامعة ستراسبورج بفرنسا والعاملة بجبانة العساسيف في العثور على لوحة من الحجر الرملي وتابوتين خشبيين يرجعان لنهاية الأسرة السابعة عشر وبداية الأسرة الثامنة عشر.

10 نوفمبر 2018: اكتشفت بعثة وزارة الآثار العاملة عند الحافة الصخرية حول الطريق الصاعد للملك أوسركاف بجبانة سقارة ثلاث مقابر ترجع لعصر الدولة الحديثة غير منقوشة أعيد استخدامها في العصر المتأخر كجبانة للقطط، بالإضافة إلى أربع مقابر أخرى ترجع إلي عصر الدولة القديمة.

17 نوفمبر 2018: نجحت بعثة الوزارة بمنطقة العساسيف بالأقصر في الكشف عن مقبرتين أحدهما لشخص يدعى «ثاو إر إف»، ومدخل المقبرة رقم TT 28 .

13 ديسمبر 2018: كشفت البعثة الأثرية السويدية العاملة بمنطقة جبل السلسلة عن مقبرة ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشر بداخلها ثلاثة توابيت مصنوعة من الحجر الجيري.

15 ديسمبر 2018: نجحت بعثة وزارة الآثار في الكشف عن مقبرة واحتي بسقارة وترجع إلى عصر الأسرة الخامسة.

15 يناير 2019: نجحت بعثة وزارة الآثار بمنطقة آثار بئر الشغالة بواحة الداخلة في الكشف عن مقبرتين أثريتين من العصر الروماني.

17 يناير 2019: تمكنت بعثة وزارة الآثار بمنطقة عين السبيل بواحة الداخلة من العثور على قنينة تحتوي بداخلها على بعض العملات الذهبية من العصر البيزنطي.

1 فبراير 2019: اكتشاف ثلاثة آبار دفن وعدد كبير من المومياوات بمنطقة آثار تونا الجبل بمحافظة المنيا وذلك أثناء حفائر بعثة وزارة الآثار ومركز البحوث والدارسات الأثرية بجامعة المنيا.

26 فبراير 2019: اكتشفت بعثة وزارة الآثار وجامعة لوند السويدية المشتركة بمنطقة جبل السلسلة بأسوان ورشة لصناعة العناصر المعمارية ترجع لعصر الدولة الحديثة.

18 مارس 2019: عثرت بعثة مركز الآثار البحرية بكلية الآداب - جامعة الأسكندرية على عدد من المرساوات والأواني بمرسى باجوش بالساحل الشمالي الغربي.

26 مارس 2019: اكتشفت بعثة وزارة الآثار وجامعة لوند السويدية المشتركة بمنطقة جبل السلسلة بأسوان الميناء الرئيسي الذي كان يستخدم لنقل الأحجار.

28 مارس 2019: كشفت بعثة جامعة نيويورك الأمريكية بمنطقة أبيدوس عن بهو قصر رمسيس الثاني الملحق بمعبده بأبيدوس، وأحجار تدشين وتأسيس المعبد.

1 أبريل 2019: كشفت بعثة وزارة الآثار بمنطقة قويسنا بالمنوفية عن تابوت من الحجر الجيري به مومياء ورقائق ذهبية.

5 أبريل 2019: مقبرة من العصر البطلمي لرجل وزوجته تحتوي على بقايا آدمية ومجموعة من دفنات الطيور و الحيوانات وذلك بمنطقة الديابات بمحافظة سوهاج.

13 أبريل 2019: اكتشفت بعثة وزارة الآثار بمنطقة سقارة مقبرة النبيل خوي والتي ترجع لنهاية الأسرة الخامسة.

18 أبريل 2019: اكتشفت بعثة وزارة الآثار بالأقصر مقبرة بمنطقة ذراع أبو النجا ترجع للأسرة 18 ومقبرتين بمنطقة العساسيف ترجعان لعصر الرعامسة.

23 أبريل 2019: اكتشفت بعثة وزارة الآثار وجامعة ميلان الإيطالية مقبرة صخرية ترجع للعصر اليوناني الروماني بمنطقة مقابر الأغاخان بغرب أسوان.

4 مايو 2019: كشفت بعثة وزارة الآثار عن جبانة ترجع لعصر الدولة القديمة بالجهة الجنوبية الشرقية لمنطقة آثار اهرامات الجيزة.

13 مايو 2019: كشفت بعثة وزارة الآثار بتل الكدوة – شمال سيناء عن بقايا أبراج عسكرية من الطوب اللبن ترجع لعصر الأسرة السادسة والعشرين.

28 مايو 2019: كشفت مدرسة الحفائر التي تنظمها الوزارة بمنطقة تونا الجبل عن بقايا مجمع سكنى من العصر البطلمى.

10 يونيو 2019: كشفت بعثة وزارة الآثار بتل الأقبعين بمحافظة البحيرة عن بقايا حصن عسكري ومبنى سكني من عصر رمسيس الثاني.

28 يونيو 2019: كشفت بعثة وزارة الآثار عن مقبرة صخرية بمنطقة الربوات جنوب هرم اللاهون بالفيوم.