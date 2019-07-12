رئيس القناة للكهرباء يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري قطاعات الشرقية

رئيس القناة للكهرباء يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري

كتب- محمد صلاح:

اجتمع المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بمديري إدارات هندسات قطاعات جنوب وشمال ووسط الشرقية بمركز تدريب الكوادر الفنية بالشركة، وذلك في جولته الجمعة.

وحث رئيس الشركة جميع القيادات على عمل صيانة دورية للشبكات والمحطات وضرورة عمل تنشيط لجان الضبطية القضائية وعمل برنامج للحد من الفقد الفني والتجاري تحت رئاسة كل مدير اداره.

وشدد على ضرورة سلامة العاملين وتأمينهم أثناء العمل وتنفيذ برامج الصحة والسلامة المهنية بكل دقة وعدم التهاون أبدًا أثناء إصلاح الأعطال، وضرورة تنفيذ المقايسات فور تقديم المواطنين بالمستندات اللازمة والعمل على تحصيل مستحقات الشركة.