جولة للمشاركين بمؤتمر الجامعات الأفريقية في خان الخليلي

القاهرة - أ ش أ:

أشادت الوفود الدولية المشاركة في مؤتمر الجامعات الإفريقية "المؤتمر العشرون لقادة مؤسسات التعليم العالي 2019 " الذي تنظمه جامعة الأزهر، بالهدوء والاستقرار الأمني الذي تنعم به مصر، مؤكدين أن ترابط الشعب المصري ونبذه للعنف والإرهاب والتفافه حول قيادته وقواته المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطة جعل من مصر واحة للأمن والأمان والاستقرار ويعطيها القوة على مواجهة المخططات التي تريد قوى الشر انغماسها فيها.

جاء ذلك خلال الجولة السياحية للوفود المشاركة بالمؤتمر بمرافقة الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر، حيث قاموا بزيارة الجامع الأزهر ومسجد الإمام الحسين رضي الله عنه ومنطقة خان الخليلي والموسكي بالقاهرة، حيث قام نائب رئيس الجامعة ومعه بعض المرشدين السياحيين بشرح تاريخ الجامع الأزهر ومسجد الحسين والمساجد المحيطة بهما وأهم الأحداث التاريخية والحضارية التي مرت بها مصر في تلك الحقبة التاريخية الهامة لبناء الجامع الأزهر والدور الديني والتنويري الذي أدته تلك الأماكن باعتبارها جزءا حضاريا شاهد على التاريخ المصري وتفاعلاته.

وأكد أعضاء الوفود، أن الجولة السياحية التي نظمتها جامعة الأزهر للوفود المشاركة في المؤتمر تبرهن على أن مصر الماضي والحاضر والمستقبل بخير بسبب حالة الاستقرار السياسي والأمني والحس الوطني والتقدم الاقتصادي الذي يتمتع به المصريين بدرجة كبيرة.

ومن جهته، أعرب الدكتور الدكتور إيتين إيهيلي، الأمين العام لاتحاد الجامعات الإفريقية، عن انبهاره بالمنطقة ـ خان الخليلي والحسين ـ وما بها من كنوز معمارية تمثل قمة الإبداع والتذوق الفني لدى من قام بتخطيطها وتنفيذها، مؤكدا أن تذوق الشعب المصري جعله أحد آليات الحفاظ على الموروثات الوطنية الهامة وعبق التاريخ الموجود في تلك الأماكن، لافتا إلى أن الأمن والأمان التي تنعم بها مصر على مدى التاريخ، وكذلك تراثها الحضاري جعلها قيثارة بين الحضارات المختلفة التي لم تقاطعها في الروعة والجمال والاستقرار والأمن.

ومن جانبها، قالت الدكتورة اريكانا كيومبوري، سفيرة الاتحاد الإفريقي بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الزيارة كشفت المزيد عن سماحة الشعب المصري وحبه للضيوف والوافدين إليه، وقالت "لم أجد ابتسامة من البائعين في أي من الدول التي قمت بزيارتها إلا هنا في منطقة خان الخليلي التي تزدحم بالمواطنين والمحلات التجارية التي تملأ المكان".

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