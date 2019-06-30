"رياح ساخنة مُحملة ببخار ماء"..الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور ابراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة تبدأ من الغد في الارتفاع بمعدل درجة واحدة يوميا.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن هناك ارتفاعا في نسبة الرطوبة يصل إلى 85 % يؤدي إلى شعور المواطنين بارتفاع درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن الرطوبة سببها قدوم رياح ساخنة تحمل بخار الماء من المنخفض الهندي الموسمي، وهذه المنطقة ساخنة بطبيعتها.

وفرّق خبير هيئة الأرصاد الجوية بين درجة الحرارة المقاسة والمحسوسة، إذ بين أن المقاسة هي التي يتم قياسها وفق الاشتراطات الدولية بتعريض أجهزة الحرارة لأماكن الظل، أما المحسوسة هي التي يحددها أكثر من عامل "درجة الحرارة المحسوسة إضافة إلى الرطوبة والرياح"، متابعًا: "كلما زادت الرطوبة كلما زاد الإحساس بدرجة الحرارة، وكلما زادت سرعة الرياح كلما قل الإحساس بدرجة الحرارة".

وأشار إلى أن الرطوبة لا يمكن التغلب عليها لأنها عبارة عن جزئيات بخار مياه غير مرئية داخل جزيئات الهواء يستنشقها الإنسان، لكن يمكن التغلب على ارتفاع درجة الحرارة، ناصحًا بالابتعاد عن مصدر أشعة الشمس، وشرب الكثير من السوائل.​