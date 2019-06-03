"إسكان النواب" تطالب بتكثيف حملات وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لمنع وقوع مخالفات بناء جديدة

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي أهمية العمل على مواجهة أى حالات تعد على أملاك الدولة، محذرا من استغلال إجازة عيد الفطر المبارك في التعدي بالبناء والشروع في مخالفات بناء جديدة .

و طالب "والي"، في تصريحات صحفية اليوم، وزارتي التنمية المحلية، والزراعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي بتفعيل دور غرفة العمليات بكل محافظات الجمهورية والمتابعة بشكل جاد في جميع المناطق على مستوى الجمهورية وكذلك تفعيل فرق الرصد والمتابعة لمواجهة أى حالات تعدى بالبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فوراً ووقف نزيف البناء خارج الحيز العمراني لعدم الشروع في أى مخالفات جديدة وزيادة العشوائيات وكذلك الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

ودعا رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الشركة القابضة لمياه الشرب والجهاز التنفيذى للمياه والأجهزة التابعة للوزارة برفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف الجهود بقطاع مياه الشرب خلال اجازة عيد الفطر والتأكد أن جميع محطات المياه تعمل بكامل طاقتها خلال فترة الأجازة حتى تؤدى خدماتها للمواطنين بكفاءة ودون إنقطاع وسرعة مواجهة أى أعطال تطرأ فور الإبلاغ عنها للعمل على راحة المواطنين والحصول على حقوقهم المشروعة من الخدمات بكل سهولة ويسر .​