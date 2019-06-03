برلماني: بعض المدارس تحتاج لتطوير البنى التحتية لها لتناسب النظام التعليمي الجديد

كتب- أحمد علي:

تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن ضرورة استغلال اجازة الصيف في تطوير ورفع البنية التحتية للمدارس بالقرى والمحافظات المختلفة.

وأكد بركات، حسب بيان، أن مشكلة المدارس المصرية لا تتوقف عند العجز في اعداد المدارس وكثافة الفصول أو حتى النقص في أعداد المعلمين، وأن المشكلة الأكبر والأبرز هي وجود مدارس تعاني من بنى تحتية ضعيفة ببعض المناطق، حتى أن الأبواب والشبابيك لا تغلق، فكيف يكون بيد الطالب تابلت على أعلى مستوى وهو جالس على مقعد يتأرجح به!

وطالب النائب بتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة ليس فقط لحل أزمات النقص في المدارس وإعداد المعلمين، بل أيضا لرفع البنى التحتية وتقوية شبكات الانترنت بالمدارس ومعالجة أي مشكلات تكنولوجية بالنظام الجديد، تمهيدا لتطبيقه على مرحلة دراسية إضافية العام القادم.​