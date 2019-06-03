وزير النقل يبحث مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية وجذب الخطوط الملاحية

كتب- أسامة عبدالكريم:

عقد وزير النقل اجتماعاً موسعا مع وفد شركة قناة السويس للحاويات لبحث الخطوات والآليات التي ستتخذها وزارة النقل بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدراسة المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية الموانئ المصرية وجذب الشركات والتوكيلات الملاحية الكبرى.

وبحسب بيان اليوم، فإن ذلك يأتي في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات المالية والنقل وهيئة قناة السويس لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير النقل البحري، ودمج التشريعات والقوانين المنظمة له في قانون واحد، وحضر اللقاء كلا من رئيس قطاع النقل البحري ورئيس هيئة السلامة البحرية المصرية.

وأكد الوزير، أنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة فنية لدراسة هذه المقترحات للعرض على المجلس الأعلى للموانئ ثم العرض على اللجنة الوزارية على أن تنتهي اللجان من دراساتها وعرض توصياتها في غضون شهر.

وأضاف أن هذه الدراسة ستركز على الوضع الحالي والمقترحات المقدمة والحوافز المقترحة ومراجعة كافة القرارات والتشريعات الخاصة بهذا المجال لإصدار قرار وزاري موحد ثم قانون النقل البحري بما يتماشى مع تطورات النقل البحري على مستوى العالم بما يضمن تقديم كافة التسهيلات والحوافز وبما يزيد من القدرة التنافسية للموانئ البحرية المصرية في ظل ما تصدره موانئ الدول الأخرى من حوافز وتسهيلات الأمر الذي يزيد من قدرة الموانئ المصرية على جذب مزيد من الخطوط الملاحية بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري لافتا إلى أن نتائج هذه اللجان سيتم مراعاتها في في المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية للقناة بحيث سيكون هذا المخطط متكامل ويحقق تحولا وطفرة ونقلة نوعية كبيرة في مجال النقل البحري في مصر.

جدير بالذكر، أن وزارة النقل قامت خلال الفترة القليلة الماضية بتقديم عدة حوافز منها تخفيض رسوم التأمين من 10 إلى 5 آلاف جنيه، ورسوم إصدار التراخيص من 3 آلاف إلى ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم خدمات تموين السفن بنسبة 50%.