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    البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي

    02:11 م الإثنين 03 يونيو 2019
    البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي

    البورصة المصرية

    كتبت- دينا خالد:

    شهدت البورصة المصرية ارتفاعا في مؤشرها الرئيسي مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، أخر جلسة في الأسبوع قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وسط اتجاه من المصريين نحو الشراء.

    وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.71% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 13787 نقطة.

    بينما تراجع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، والمؤشر EGX100 بنسبة 0.11%.

    وسجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 18.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 4.6 مليون جنيه، و14 مليون جنيه على التوالي.

    وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس على تراجع بنسبة 0.59% إلى مستوى 13690 نقطة.

    البورصة المصرية مؤشر البورصة

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