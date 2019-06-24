التنمية المحلية: تخصيص 400 مليون جنيه لإصلاح معدات النظافة

كتب- محمد نصار:

عقد وزير التنمية المحلية اجتماعًا مع إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال جمع ونظافة وتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة؛ لمناقشة العرض الفني والمالي الذي تقدمت به الشركة للمشاركة في الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة بمحافظة القليوبية.

وحسب بيان، اليوم، استمع الوزير خلال الاجتماع إلى شرح تفصيلي لمقترح تشغيل إدارة المخلفات الصلبة في مدن ومراكز محافظة القليوبية والتي تبلغ حوالي 4 آلاف طن مخلفات في اليوم وتتضمن مراحل الجمع وعمليات الفرز والنقل إلي المحطات الوسيطة ومعالجة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن للمخلفات .

وأكد الوزير، الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لموضوع منظومة النظافة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة ورفع معدلات نظافة الشوارع خاصة الأماكن الأكثر تكدساً بالسكان حتي يشعر المواطنون بالتحسن الملحوظ في تنفيذ المنظومة .

وأشار الوزير إلى دعم الوزارة لمشاركة القطاع الخاص وتشجيع الشباب علي المشاركة والمبادرات المجتمعية في هذا الشأن مؤكداً ضرورة الإلتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية والصحية لمنظومة العمل مع تدريب كافة الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال وادماج القطاع غير الرسمي في المنظومة والاستفادة من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال النظافة .

ولفت الوزير إلى تقديم الوزارة الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء لاحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة، مشيرًا إلى ضرورة الدراسة العلمية لكل خطوات المنظومة والاستفادة من كافة الخبرات في هذا المجال .

وأضاف الوزير أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لدعم البنية الأساسية اللازمة لتفعيل المنظومة موضحاً انه تم تخصيص 400 مليون جنيه لإصلاح المعدات وضمان عدم تعطلها ورفع كفاءة المنظومة .