حدث ليلاً| فشل انقلاب في إثيوبيا وإصابة قائد الجيش.. ورسائل شريف مدكور

القاهرة – مصراوي :

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، يستعرضها مصراوي.

شريف مدكور يوجه 3 رسائل جديدة لجمهوره -فيديو

وجه الإعلامي شريف مدكور، مقدم برنامج "4 شارع شريف"، رسالة إلى القائمين على تنظيم حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، ووصف حفل الافتتاح بـ"المبهر"، للتفاصيل اضغط هنا..

شعبة المستوردين: أغلب السلع لن تنخفض أسعارها رغم تراجع سعر الدولار

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن أغلب السلع والمنتجات المستوردة لن تنخفض أسعارها رغم انخفاض وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، للتفاصيل اضغط هنا..

بعد إشادة السيسي.. أول تعليق من صاحب مبادرة تنظيف ستاد القاهرة

أبدى أحمد نجاح، صاحب مبادرة تنظيف ستاد القاهرة عقب حفل الافتتاح في بطولة الأمم الأفريقية، سعادته بإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمبادرتهم لتنظيف المدرجات، للتفاصيل اضغط هنا..

لمخاوف أمنية.. "مايكروسوفت" تمنع موظفيها من استخدام عدد من التطبيقات

منعت شركة مايكروسوفت الأمريكية موظفيها من استخدام عدد من التطبيقات والخدمات داخل الشركة لمخاوف أمنية، للتفاصيل اضغط هنا..

الشريك المؤسس لفيسبوك يصف عملة "ليبرا" بالمرعبة

وصف المؤسس المشارك لشركة فيسبوك، كريس هيوز، إمكانية نجاح العملة المشفرة "ليبرا" التي تعتزم "فيسبوك" إطلاقها بالمرعبة، للتفاصيل اضغط هنا..

سوريا: مسلحون يطلقون قذائف صاروخية على المنازل السكنية في حماة

أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية باندلاع حرائق في الأراضي الزراعية لبلدة "بريديج" بريف حماة الشمالي، جراء قصف بالقذائف الصاروخية شنته جماعات مسلحة منتشرة في منطقة خفض التصعيد واستهدف أراضي البلدة، للتفاصيل اضغط هنا..

رد 2603 تذكرة.. حماية المستهلك يتدخل في أزمة إلغاء حجوزات المصريين بالكويت

أعلن اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، رد 2603 تذكرة للمصريين بالكويت أصحاب أزمة إلغاء حجز التذاكر المفاجئ قبل السفر بساعات، للتفاصيل اضغط هنا..

بعد إحباط محاولة الانقلاب.. إثيوبيا تعلن إصابة قائد الجيش في إطلاق نار

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد السبت إن رئيس أركان الجيش أصيب في إطلاق نار، وذلك بعد الإعلان عن إفشال محاولة للانقلاب وقعت السبت للإطاحة بزعيم إحدى ولايات البلاد التسع، للتفاصيل اضغط هنا..

مفوضة حقوق الإنسان تدعو حكومة فنزويلا للإفراج عن سجناء الاحتجاج السلمي

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم السبت، حكومة فنزويلا إلى إطلاق سراح جميع من اعتقلوا بسبب الاحتجاج السلمي، وقالت إن فريقا من مكتبها سيبقى في العاصمة كاراكاس لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، للتفاصيل اضغط هنا..

ترامب: عقوبات مشددة جديدة على طهران ستعلن الإثنين المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة، ستوقع عقوبات مشددة جديدة على طهران يوم الإثنين المقبل، للتفاصيل اضغط هنا..

​الخارجية الأمريكية تشدد على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة ردا على الهجمات الإيرانية المتهورة جاءت لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، للتفاصيل اضغط هنا..

"الزراعة" تعلن بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، على مستوى الجمهورية، للتفاصيل اضغط هنا..

بومبيو: لن نجلي جنودنا من قاعدة "بلد".. وملتزمون بدعم حلفائنا في المنطقة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لن تقوم بإجلاء جنودها من قاعدة "بلد" الجوية في العراق، للتفاصيل اضغط هنا..

"الحدث": الخطوط الجوية السعودية تغير مسار رحلاتها بعيدًا عن خليج عمان

ذكرت قناة "الحدث" السعودية، إن الخطوط الجوية السعودية تغير مسار رحلاتها بعيدًا عن خليج عمان ومضيق هرمز، للتفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2019/6/23/1588999/

ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة أمريكية في هاواي إلى 11 شخصا

ارتفع عدد ضحايا تحطم طائرة صغيرة في هاواي إلى 11 شخصًا، للتفاصيل اضغط هنا..