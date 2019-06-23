متوقف منذ الثورة.. "النقل النهري" تكشف موعد تجربة نظام الـRIS

كتب – أسامة عبدالكريم:

أعلن اللواء ياسر غنيم، رئيس هيئة النقل النهري، عن بدء إجراء أولى تجارب نظام تتبع الوحدات النهرية "RIS" نهاية العام الجاري.

وقال "غنيم" في تصريحات لمصراوي، إن التجربة تتضمن تركيب نظام التتبع على 20 وحدة نقل نهرية تابعة للهيئة، ومن ثم تعميم النظام على الوحدات النهرية التابعة للهيئة وخارجها.

وأوضح رئيس هيئة النقل النهري، أنه لم يتم تحديد السعر أو كيفية إلزام الوحدات من خارج الهيئة على تطبيق نظام التتبع، موضحا أن هذا الأمر سابق لأوانه.

وأشار غنيم، إلى أن المشروع سيتم تنفيذه بقرض نمساوي بدأت إجراءاته منذ عام 2009 بقيمة 9.2 مليون يورو، لافتا إلى أن المشروع قائم منذ أكثر من 10 سنوات وتوقف فترة ثورة يناير، إلا أنه عاد إلى قمة اهتمامات الهيئة.

ولفت إلى أن تنفيذ المشروع يمكن من السيطرة ومراقبة تحركات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة الي أسوان، وضمان مرور الوحدات النهرية، تجنبا للشحوط.