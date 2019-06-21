القوى العاملة: تعيين 1963 شخصًا بالقليوبية

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، وصول عدد المعينين بمديرية القوى العاملة بالقليوبية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1963 معينا، منهم 44 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من 4379 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، بالإضافة إلى 523 فرصة عمل تم إتاحتها من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن المديرية قامت بقياس مستوي مهارة 1682 عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 1453 ترخيصًا بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، فضلا عن توثيق 11 شهادة قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و44 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، وذلك خلال مايو 2019.

وفي السياق ذاته، قال فتحي دسوقي وكيل الوزارة، مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية: إنه في مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 111 تصريحا للعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 21 مؤهلات عليا، و55 متوسطة، و10 فوق المتوسطة، و25 بدون مؤهل.