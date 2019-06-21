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    عزل 4 ركاب سودانيين بمطار القاهرة بسبب الحمى الصفراء

    01:54 م الجمعة 21 يونيو 2019
    عزل 4 ركاب سودانيين بمطار القاهرة بسبب الحمى الصفراء

    مطار القاهرة

    كتب - طه عبيد:

    عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، 4 سودانيين فور وصولهم من الخرطوم، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

    وقال مصدر بالحجر الصحي بمطار القاهرة، اليوم الجمعة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة "تاركو" القادمة من الخرطوم، اشتبه أطباء الحجر الصحي في 4 ركاب سودانيين من أعمار مختلفة، وتبين عدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

    وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بسيارات إسعاف من المطار.

    مطار القاهرة الحمى الصفراء ركاب سودانيين التطعيم ضد الحمى الصفراء

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