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    أول فيديو لشقق روضة السيدة "تل العقارب سابقًا"

    02:45 ص الجمعة 21 يونيو 2019
    أول فيديو لشقق روضة السيدة "تل العقارب سابقًا"

    مشروع روضة السيدة

    كتب- محمود علي:

    نشر إيهاب حنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، فيديو تسليم الشقق لإحدى أسر مشروع روضة السيدة، تل العقارب سابقًا.

    وأظهر الفيديو دخول الأسرة الشقة بالزغاريد، وتفقد الشقة التي تحتوي على القطع الأساسية من الأثاث المنزلي.

    وكتب حنفي على حسابه علي موقع "فيسبوك": "مبروك بدء تسليم أهالينا بمشروع روضة السيدة تل العقارب سابقا"، مطالبا بالحفاظ على جمال المنطقة بعد تطويرها.

    وبدأ صندوق تطوير العشوائيات، تطوير منطقة تل العقارب والتي كان يبلغ عدد سكانها حوالي 3500 نسمة تقريبا، تحت اسم مشروع "روضة السيدة، عام 2016، بتكلفة 200 مليون جنيه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

    مشروع روضة السيدة صندوق تطوير العشوائيات فيسبوك إيهاب حنفي وحدات سكنية

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