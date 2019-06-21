الأرصاد توجه تحذيرات ونصائح مهمة لجماهير مباراة افتتاح أمم أفريقيا

كتب- يوسف عفيفي:

نصح محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين المتوجهين إلى الملاعب والاستادات وبالأخص الجماهير المتوجه غدا إلى استاد القاهرة لمشاهدة مباراة افتتاح بطولة أمم أفريقيا بمصر، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات طويلة وزيادة شرب معدلات المياه والسوائل خلال ساعات النهار وأثناء المباراة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

كما نصح شاهين في تصريحات لمصراوي، المواطنين بارتداء الملابس القطنية، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة، وعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة بقدر الإمكان حفاظا على الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقي للرأس "كاب أو شمسية" بجانب اصطحاب زجاجات المياه والعصائر.

وتستضيف مصر النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا التي تنطلق مساء غد الجمعة، وتشهد إقامة مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة.

وكانت اللجنة الطبية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، أصدرت أمس، بيانًا رسميًا حول ارتفاع درجات الحرارة خاصة وأن النسخة الحالية تقام لأول مرة في فصل الصيف، حيث ستشهد البطولة توقف كل المباريات مرتين لمدة 3 دقائق فى كل منها للحفاظ على سلامة اللاعبين، مؤكدة أن كل المباريات ستتوقف مرتين بواقع فترة راحة فى كل شوط، تكون الأولى فى الدقيقة 30 والثانية فى الدقيقة 75، وخلال فترة الراحة التى ستستغرق 3 دقائق سيكون مسموحا للاعبي الفريقين والحكام بتناول المشروبات والسوائل وترطيب أجسامهم بالمناشف المبللة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بدء فصل الصيف رسمياً اليوم الجمعة، ويستمر لـ 3 أشهر مقبلة، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي مع بدايات حلول فصل الصيف بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء، فيما تنشط الرياح أول أيام فصل الصيف، على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.