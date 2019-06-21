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    متحدث محافظة القاهرة يكشف عن استعدادات العاصمة لأمم أفريقيا

    05:00 ص الجمعة 21 يونيو 2019
    متحدث محافظة القاهرة يكشف عن استعدادات العاصمة لأمم أفريقيا

    استاد القاهرة الدولي

    كتب- محمد نصار:

    قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، إن المحافظة أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية.

    وأضاف عوض، لمصراوي: "في تنسيق كامل مع وزارة الداخلية بشأن التأمين وحاليا بنجري يتم عمل اختبارات علي مختلف الأصعدة للتأكد من سير كل الأمور على أكمل وجه".

    وتابع متحدث المحافظة: "يعني بنتدرب على التعامل مع أزمات مياه في الشوارع أو القمامة بجوار الاستادات وكل شئ ماشي كويس جدا".

    وتمنى اللواء إبراهيم عوض، التوفيق للمنتخب المصري في أولى مباريات البطولة اليوم الجمعة.

    استاد القاهرة الدولي إبراهيم عوض القاهرة أمم أفريقيا 2019 وزارة الداخلية

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