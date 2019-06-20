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    الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة

    11:13 ص الخميس 20 يونيو 2019
    الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة

    الطقس

    كتب - معتز عباس:

    قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس، يشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة، وبداية من الغد سيبدأ انكسار تدريجيًا لحرارة الجو من درجتين إلى 3 درجات.

    وأوضح عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن درجة الحرارة يومي السبت والأحد ستكون ما بين 37 و36 درجة، مؤكدًا أن نسب الرطوبة مازالت عالية، حيث سجلت اليوم بنسبة 65%.

    وأكد أن ارتفاع نسب الرطوبة هو ما يشعرنا بحرارة الجو، وحتى الأسبوع القادم درجات الحرارة ستتراوح ما بين 36 إلى 37 درجة، مضيفًا أن الشبورة المائية ستكون على مناطق من شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة، كما تنشط الرياح تنشط على المثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

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