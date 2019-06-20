الإسكان: بدء تسليم 23 عمارة بـ"دار مصر" في دمياط الجديدة الأحد المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل تسليم عدد من الوحدات السكنية بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمدينة.

وذكرت الوزارة في بيان أن التسليم مستمر حتى يوم الأربعاء 8 يوليو المقبل في 23 عمارة أرقام (143 – 144 – 135 – 136 – 141 – 142 – 131 – 132 – 181 – 151 – 152 - 193 – 194 – 153 – 154 – 118 – 119 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160).

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إن إجمالي العمارات بالمرحلة الأولى يبلغ 238 عمارة و 65 عمارة بالمرحلة الثانية، مشيراً إلى الانتهاء من إرسال جميع بيانات العمارات التي سيتم تسليمها إلى البنك للتسليم للسكان.

وأضاف أن الجهاز إعد برنامجًا زمنيًا لتسليم الوحدات للفائزين بها، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط الجديدة)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، وكذا إخطار الحاجزين بمواعيد الاستلام المقررة.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس محمد السيد مصطفى رجب، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام.

وطالب رجب المواطنين الفائزين بإحضار المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.