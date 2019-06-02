محافظ الجيزة يلتقي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للتهنئة بعيد الفطر المبارك

الجيزة- أ ش أ:

التقى أحمد راشد محافظ الجيزة، الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف بديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وذكر بيان للمحافظة اليوم الأحد أن المحافظ رحب بالأنبا توماس، والوفد المرافق، وتم توجيه الشكر لهم على الزيارة لتقديم التهنئة، مؤكدًا على وحدة الشعب المصري.

ووجه الأنبا توماس الشكر للمحافظ على المجهودات الملموسة في الشارع التي قدمها للمواطنين وللمحافظة.​