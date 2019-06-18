بالأماكن.. الجيزة توفر 124 شاشة لعرض مباريات الأمم الأفريقية

كتب- إسلام ضيف:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تخصيص 124 شاشة عرض وشاشة تليفزيونية بالميادين ومراكز الشباب والحدائق؛ لمتابعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 مجانًا دون مقابل مادي.

وأكد المحافظ، في بيان، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من تجهيز المقرات الخاصة بعرض المباريات التي ستقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019، حيث تم تزويد مراكز الشباب بشاشات عرض كبرى لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في البطولة.

ووّجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوفير سبل الراحة لرواد الأندية ومراكز الشباب خلال فترة البطولة، ورفع كفاءة النظافة والتجميل بمحيط مراكز الشباب والتنسيق الدائم مع مديرية الشباب والرياضة لإزالة أي معوقات على الفور، إضافة إلى التأكد من تزيين مراكز الشباب بأعلام الدول الإفريقية المشاركة، والتأكد من جاهزيتها من حيث مقاعد الجلوس، وتهيئة المناخ الملائم للمشاهدين، للاستمتاع بمشاهدة المباريات وتعليق لافتات الترحيب بالضيوف والمشجعين المتابعين للبطولة.

وحددت محافظة الجيزة أماكن الشاشات بالميادين ومراكز الشباب في: المشابك، خرطة عاصم، كفر طهرمس، صفط اللبن، مركز شباب مصر بحي بولاق الدكرور، مراكز شباب جزيرة الدهب، وساقية مكي والمنيب وامبابة بأحياء جنوب وشمال، ومراكز شباب نادي وراق الحضر ووراق العرب وطناش وجزيرة محمد وجزيرة الوراق بحي الوراق.

وقالت المحافظة إن الشاشات ستكون متواجدة بمراكز شباب نادي يخت القاهرة ونادى يخت الجيزة والنادى المصري للتجديف وأولاد علام وأرض اللواء وميت عقبة والحوتية ونادى العجوزة وكفرنصار وكعبيش والسيسي ومنشأة البكاري وكفر الجبل والتعاون بأحياء الدقي والعجوزة والهرم.

وتابعت: "كذلك بمراكز شباب: مدينة الصف، جنوب الصف، الفهميين والديسمي، ونجوع العرب والشوبك الشرقي وعرب القميعي وغمازة الصغرى بمركز ومدينة الصف، ومراكز شباب وميادين البدرشين وميت رهينة، وسقارة وأبوصير والعزيزية والشنباب والمرازيق، وكفر زهران والطرفاية ونازلة الشوبك، والشوبك الغربي وأبورجوان قبلي وأبورجوان بحري، ومزغونة ودهشور وزاوية دهشور منشية دهشور بمركز ومدينة البدرشين.

وأكملت: "مراكز شباب ومناطق أوسيم والبراجيل وبشتيل وشنبارى والكوم الأحمر والزيدية وبرطس وصقيل والقراطيين وشبرامنت وأبوالنمرس ومنيل شيحة وميت قادوس والمنوات وميت شماس وعرب التل وطموة وعزبة مدكور وترسا ونزلة الأشطر وعرب أبو ختيرش بأوسيم وأبو النمرس، ومركز شباب منشأة القناطر والجلاتمه والقطا والحسانين ومناشي البلد، ونكلا وذات الكوم وأبو غالب ووردان والتريس وبني سلامة والأمل والحاجر وأم دينار والرهاوي ومحطة أبوغالب بمركز ومدينة منشأة القناطر".

وأوضحت أن مراكز شباب مناطق ناهيا وكرداسة وبني مجدول والمعتمدية وأبو رواش والحوامدية ومنى الأمير وأم خنان والشيخ عتمان بمدينتي كرداسة والحوامدية، سيستقبلون كأس الأمم الإفريقية بشاشات للعرض، إلى جانب مراكز شباب مناطق: المقاطفية، السعودية، العياط، المساندة، نادي العياط، طهما، العطف بمركز ومدينة العياط، ومراكز شباب ومناطق الباويطي والزبو والقبالة والحارة والقصرو منديشة وعين الوادي والعجوز بمركز ومدينة الواحات، ومراكز شباب الشيخ زايد وبمنطقة الحي السادس بمدينة أكتوبر والشيخ زايد.