"تحليل فيروس سي مجانًا وعيادات للطوارئ".. ننشر خطة التأمين الطبي لأمم أفريقيا

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية لبطولة الأمم الأفريقية، عن الانتهاء من استعدادات التأمين الطبي للبطولة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

وقال "سلطان" في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن اللجنة مكلفة بإجراءات التأمين الطبي داخل الملاعب خلال البطولة، فيما تتولى وزارة الصحة وهيئة الإسعاف التأمين الطبي خارج الملاعب، ويجري التنسيق بين الجانبين للخروج بمظهر مشرف خلال مجريات البطولة.

وتستضيف مصر النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة.

واختارت الاتحاد الأفريقي 6 ملاعب لإقامة المباريات تشمل: استاد القاهرة، استاد الإسكندرية، الدفاع الجوي، السلام، السويس، الإسماعيلية.

وأوضح رئيس اللجنة الطبية أنه من المقرر تواجد سيارتي إسعاف داخل الملاعب المستضيفة للبطولة، بجانب توزيع أكثر من سيارة إسعاف خارج الملاعب لتأمين دخول الجماهير، بالإضافة إلى تواجد فريقين طبيين داخل الملاعب خير سير المباريات للتعامل السريع مع إصابات اللاعبين، فضلًا عن وضع خطة "الإخلاء" والتي تعني نقل الحالات المصابة لأقرب مستشفى للملاعب الستة، ويختلف الأمر حسب سعة كل ملعب.

ولفت إلى تخصيص عيادة داخل الملاعب للتعامل السريع مع إصابات اللاعبين مجهزة بجميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، وعيادة أخرى للتعامل مع كبار الزوار والمسؤولين "VIP"، وتواجد فرق إسعافات أولية لعلاج الجماهير داخل المدرجات، إضافة إلى وضع خطة للتأمين الطبي للفنادق التي تتواجد بها المنتخبات المشاركة، مع تخصيص عيادات داخل الفنادق الكبرى منها، وفرق إصابات ملاعب وإسعافات أولية.

وذكر أنه جرى تدريب المسعفين المتواجدين داخل الملاعب خلال الفترة الماضية؛ للتعامل الأمثل مع الإصابات التي قد تحدث في أي وقت.

وفيما يخص إجراءات تحليل المنشطات، قال سلطان: "دورنا في تحليل المخدرات يقتصر على التجهيزات اللوجستية، فيما يتولى كاف إجراء الفحوصات للاعبين، ولا نتدخل في ذلك".

وقال "سلطان" إنه يجري التنسيق بشأن خطة التأمين الطبي وفقًا لاشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي.

وفي ذات السياق، تُجري وزارة الصحة الاستعدادات النهائية لتأمين افتتاح البطولة يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر تأمين مباراة الافتتاح بـ41 سيارة إسعاف مجهزة ومتمركزة داخل وخارج محيط استاد القاهرة، كما سيتم تأمين المشجعين طبياً من خلال نشر 11 فريقاً طبياً وسط مدرجات المشجعين، حيث يتكون كل فريق من ثلاثة "أخصائيين خدمات إسعافية" لسرعة التدخل في حال حدوث أي حالة مرضية.

كما وضعت الوزارة خطة وقائية تتضمن رفع درجة الاستعداد في جميع منافذ الحجر الصحي بجميع المطارات والموانئ إلى الدرجة القصوى لاستقبال وفود ومشجعي الـ24 دولة أفريقية المشاركة في البطولة، وتوفير كافة التطعيمات الخاصة بكل دولة، بحسب بيان للوزارة.

وخصصت وزارة الصحة منافذ بجميع الاستادات المقامة عليها البطولة لمسح جميع الوفود والمشجعين من الدول الأفريقية المشاركة، وذلك من فيروس "سي" والأمراض غير السارية مجاناً، على أن يتم إعطاؤهم كارت مثيل الكارت الذي يحصل عليه المواطن المصري في مبادرة "100 مليون صحة"، والذي يتضمن نتائج الفحص، ولكن سيكون باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية.

وكشفت وزارة الصحة، عن تخصيص الخط الساخن رقم "998" لجميع الضيوف المشاركين للاستفسار والإجابة عن كافة الأمور المتعلقة بالخدمات الصحية التي تقدمها مصر لضيوفها وذلك باللغتين الإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى الرقم "123" باللغة العربية.