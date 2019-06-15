مصر تحتفل غدًا باليوم العالمي للبيئة تحت شعار "القضاء على تلوث الهواء"

القاهرة - أ ش أ:

تحتفل وزارة البيئة غدا الأحد، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باليوم العالمي للبيئة لعام 2019 والذي يقام هذا العام تحت شعار "القضاء على تلوث الهواء"، وذلك بحضور كوكبة من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية وممثلي المجتمع المدني والشباب والإعلاميين.

وتتضمن الاحتفالية عرضا لجهود مصر في الحد من تلوث الهواء والحفاظ على جودته من أجل الأجيال الحالية والقادمة، ومخطط وزارة البيئة للتحكم في تلوث الهواء والبيئة الهوائية المحيطة وتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي حول قصص نجاح الوزارة في عام 2018 للحد من التلوث وتبني آليات صديقة للبيئة، وعروض فنية تعبيرية حول البيئة وما تواجهه من تحديات والدعوة للتكاتف للحفاظ عليها، كما سيتم تكريم عدد من الشخصيات العامة الداعمة للعمل البيئي في مصر.

وتشمل الاحتفالية عرض تجارب لـ 10 قصص نجاح لشباب قامت وزارة البيئة بدعمهم لتصميم وتنفيذ مشروعات صغيرة صديقة للبيئة ومدرة للدخل ولها تأثير على الاقتصاد القومي، كما سيتم تسليط الضوء خلال الاحتفالية على ردود فعل شركاء التنمية العاملين في مجال البيئة حول جهود وتدخلات الوزارة للحد من التلوث خلال عام 2018.

وتلقي وزيرة البيئة كلمة نيابة عن رئيس الوزراء تتحدث فيها عن تجربة الوزارة منذ توليها المسئولية يونيو الماضي، وتكشف عن برامج الوزارة لتدريب الشباب وتوعيتهم ليكونوا قادرين على المشاركة بإيجابية في العمل البيئي وهو ما يعد بمثابة رسالة إلى العالم بأن مصر تسير على الطريق الصحيح في مجال دمج الشباب في مجال العمل البيئي كما تتطرق الوزيرة في خطابها إلى جهود مصر في مجال مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية.

ويركز الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العام على موضوع مواجهة تلوث الهواء وكيفية حث جميع دول العالم لاتخاذ إجراءات تحد من مصادر تلوث الهواء سواء من خلال استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة كالدراجات والنقل الكهربائي، أو تدوير المخلفات للحد من انبعاثاتها وتبني تكنولوجيات صديقة للبيئة في الصناعة.