من كفر الشيخ.. "التعليم" ضبط الطالب المسؤول عن تداول امتحان الاستاتيكا للثانوية على "فيسبوك"

كتبت- ياسمين محمد:

قال مصدر مطلع بغرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم، إن الطالب الذي تمكن من تصوير وتداول امتحان الاستاتيكا، الذي أداه طلاب شعبة الرياضيات، اليوم السبت، مقيد بإحدى لجان مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.



وأكد المصدر أنه جرى ضبط الطالب، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتداولت صفحات الغش الإلكتروني على "فيسبوك"، صورا لامتحان الاستاتيكا، الذي اداه طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، اليوم السبت، بعد نحو 30 دقيقة من بداية الامتحان.

‌وأشار المصدر إلى أن هناك حالات أخرى، صورت الامتحان وتداولت أجزاء منه، جرى ضبطها وتعلنها وزارة التربية والتعليم في التقرير الذي يصدر عن غرفة العمليات بعد قليل.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإنه تقدم للامتحان في مادة الاستاتيكا 117 ألف و331 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارا من اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

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