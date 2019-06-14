رئيس "النواب" يصل الصين في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني

بكين- (أ ش أ):

وصل رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، على رأس وفد برلماني إلى الصين، في زيارة رسمية تستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية - الصينية في كافة المجالات، وخاصة على الصعيد البرلماني.

وكان في مقدمة مستقبلي الوفد البرلماني نائب رئيس مجلس نواب الشعب الصيني (البرلمان الصيني)، حيث من المقرر أن يلتقي الدكتور علي عبد العال خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين الصينيين، من بينهم : رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني، ونائب الرئيس الصيني، ورئيس المجلس الاستشاري.

كما ستشهد الزيارة إعادة تفعيل آلية التعاون البرلماني الدورية المصرية الصينية بعقد الاجتماع الخامس لها.