الطيب: الأزهر من أقدم مؤسسات التعليم بالعالم.. وطورنا مناهجنا

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن مصر من أولى الدول التي شاركت في خطة التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة حيث عملت على 3 أبعاد رئيسية هي: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، وحماية البيئة، مضيفًا أن "كل هذه الابعاد تصب في حقوق المواطن".

وأضاف الطيب في الكلمة التي ألقاها الدكتور علي خليل نيابة عنه، بالمؤتمر الدولي السادس لضمان جودة التعليم والذي تنظمه الهيئة القومية تحت رعاية الدكتور مصطفي، مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تلقي العلم الجيد وفتح آفاق الاكتشاف جزء لا يتجزأ من حقوق المواطن التي تتوافق مع خطة الأزهر لإصلاح التعليم والتحسين والتطوير، مشيرًا إلى أن "الأزهر من أقدم المؤسسات التعليمية على مستوى العالم وله منهج وعمره 10 قرون من العلم، وهو مسار اختياري لمن يريد التحاق به ليدرس الدراسة العلمية والإسلامية".

وأوضح أن التعليم في مصر بشكل عام يحتاج إلى جهود كبيرة، خاصة أن الدولة تؤمن بأن التعليم هو طوق النجاة، مؤكدًا أن الأزهر لم يكن بعيدًا عن ذلك بل وضع خطة الإصلاح الشامل للمعاهد الأزهرية وإنشاء مركز لضمان جودة التعليم وضم المجلس خبراء متخصصين في جودة التعليم، الأمر الذي استدعى تنفيذ قطاع معاهد الأزهرية لإجراءات تصحيحه لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأضاف أن قطاع المعاهد طور مناهج الأزهر في المراحل الإعدادية والثانوية بما يتناسب مع الواقع الملموس والتطورات، كما طور ملف نظم الامتحانات والتقييم والاعتماد على نمط النمو الفكري للطالب.

وتابع أنه "في 2009 تقدم معهدان فقط للاعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، وفي 2015 تقدم 99 معهدًا، وفي 2016 تقدم 98 معهدًا، وفي 2018 تقدم 71 معهدًا".