"جهاز حديث للغش".. ننشر تقرير "التعليم" بشأن امتحان الانجليزي للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2018- 2019، في اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي عدد 620 ألفًا و782 طالبًا/ طالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وقال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثالث سارت بشكل جيد ومنضبط ودون أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ واطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبدالحكم، أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 10 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في محافظة القاهرة "إدارة حلوان"، وفي محافظة الجيزة "إدارة كرداسة"، وفي محافظة أسيوط "إدارة ديروط، إدارة البداري"، وفي محافظة كفر الشيخ "إدارة بلطيم"، وفي محافظة قنا "إدارة أبوتشت"، وفي محافظة القليوبية "إدارة القناطر الخيرية"، وفي محافظة المنوفية "إدارة شبين الكوم"، وفي محافظة الدقهلية "إدارة بلقاس"، وفي محافظة الشرقية "إدارة مشتول السوق"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

ورصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضبط أحد الأشخاص أثناء أداء الامتحان بدلاً من طالب آخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإلقاء القبض عليه.

وفي محافظة القاهرة، تلقت الغرفة بلاغًا من لجنة إدارة عين شمس التعليمية بمحافظة القاهرة عن حدوث حالة إغماء لطالبة أثناء تأدية الامتحان وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقلت الطالبة إلى المستشفى وتحرر محضر إثبات الحالة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي محافظة الشرقية، رصدت غرفة العمليات غش الطالب "ح.أ.ر" في الامتحان مستخدمًا سماعة وجهاز إرسال حديث في عملية الغش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الواقعة.

كما أدى الطلاب المكفوفين الامتحان اليوم في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) بإجمالي 192 طالبًا/ طالبة أمام 23 لجنة على مستوى الجمهورية، وأدى طلاب الثانوية العامة بمدارس (STEM) الامتحان اليوم في اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، بإجمالي 365 طالب/ طالبة وفي مقاييس المفاهيم في اللغة العربية بإجمالي عدد 365 طالبة/ طالبة.

جدير بالذكر أن يوم السبت المقبل 15 يونيو 2019 يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي عدد 117 ألفًا و331 طالبًا/ طالبة.