أحزاب جزائرية تؤيد دعوة رئيس الأركان للحوار لحل الأزمة السياسية

الجزائر - (أ ش أ):

أعربت أحزاب سياسية عن دعمها لدعوة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الجزائري للحوار وصولا لحل للأزمة السياسية الحالية.

من جانبه، رحب حزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، ثاني أكبر أحزاب الجزائر، بدعوة الفريق قايد صالح الموجهة للقوى والشخصيات الوطنية لحوار جاد بغية الخروج من الأزمة وتنظيم الانتخابات الرئاسية التي ستكون المنفذ نحو تكريس إرادة الشعب وتجسيد الإصلاحات المنشودة.

وأكد الحزب أن موقفه نابع من خطه الثابت منذ بداية الأزمة من منطلق قناعته بأن الجزائر في حاجة إلى الحفاظ على استقرارها ووحدتها بمساهمة جميع الوطنيين الغيورين على البلاد.

وبدوره، أكد حزب الحركة الشعبية الجزائرية في بيان له عن تأييده الكامل لدعوة الحوار الصادرة عن الفريق قايد صالح، مشيرا إلى أن الحزب يظل وفيا لمبادئه الوطنية والديمقراطية عن طريق الحوار البناء بين مختلف الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين.

واعتبرت الحركة أن خيار الحوار هو السبيل الوحيد المؤدي إلى حلول توافقية بغية حل المشاكل الوطنية بطريقة سياسية وسلمية"، ورهنت نجاح هذا المسار بـوضع الجزائر فوق كل اعتبار، مؤكدة جاهزيتها للمشاركة في هذا المسعى من أجل الخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت.

ووصف حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" الحوار الذي دعا إليه الفريق قايد صالح بأنه فرصة ثمينة وهامة للوصول بالجزائر إلى بر الأمان في أسرع وقت ممكن.

ودعا الحزب الطبقة السياسية والفاعلين في المجتمع المدني والشخصيات والنخبة وممثلي الحراك الشعبي إلى المشاركة الفعالة في هذا الحوار الذي يجب أن يكون جامعا، مسؤولا، صادقا وبناء، تكون من خلاله مصلحة الوطن والمواطن الهدف الأسمى.

وأشاد الحزب بالمواقف المسؤولة والتاريخية للجيش الوطني الشعبي، خاصة تلك المتعلقة بدعم مؤسسات الدولة ومطالب وطموحات الشعب الجزائري وكذلك المحافظة على أمن واستقرار ومجابهة المخاطر المحدقة بالوطن.

من جانبه، أعرب رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، عن تأييد حزبه لتبني الحوار لحل الأزمة"، غير أنه أشار إلى أن المؤسسة العسكرية مطالبة بتحمل المسؤولية، وتزكية أشخاص ليسوا من أولياء بوتفليقة أو شاركوا معه في الحكم وهو ما يعد السبيل الذي سيفضي إلى حل سياسي دستوري يستجيب لمطالب الشعب.

ودعا حزب "فجر جديد" على لسان رئيسه الطاهر بن بعيبش، إلى وضع آلية واضحة لهذا الحوار، مضيفا بأن حديث رئيس الأركان في هذا الشأن، "منعطف إيجابي جدا ينبغي تثمنيه".