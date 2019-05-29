الرئيس السيسي يهنئ جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية بالعيد القومي
04:00 م الأربعاء 29 مايو 2019
القاهرة- أ ش أ:
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية سهلي ورك زودي؛ بمناسبة العيد القومي.
كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار إلى سفارة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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