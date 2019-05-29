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الرئيس السيسي يهنئ جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية بالعيد القومي

04:00 م الأربعاء 29 مايو 2019
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية بالعيد القومي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية سهلي ورك زودي؛ بمناسبة العيد القومي.
كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار إلى سفارة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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الرئيس السيسي جمهورية اثيوبيا سهلي ورك زودي

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