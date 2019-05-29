الإسكان تكشف موقف مشروعات المياه والصرف الصحي بالبحيرة

كتب- محمد عبدالناصر :

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب، بمحافظة البحيرة، بإجمالي طاقة مضافة 87 ألف م3/يوم، بتكلفة 513 مليون جنيه، و3 مشروعات للصرف الصحي، بإجمالي طاقة استيعابية 100 ألف م3/يوم، بتكلفة مليار و265 مليون جنيه.

وحول تفاصيل تلك المشروعات، أوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء: جارٍ تنفيذ مشروع استكمال توسعات محطة مياه كفر الدوار وشبكاتها، بطاقة (43 / 86) ألف م3/يوم، بتكلفة 330 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المحطة نهاية شهر يونيو المقبل، ومن الشبكات نهاية شهر ديسمبر 2019، ومشروع إحلال وتجديد محطة مياه شبراخيت، بطاقة 34 ألف م3/يوم، بتكلفة 123 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية شهر يونيو المقبل، وجارٍ تسليم محطات مياه المجد ورأس كاوتش، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 60 مليون جنيه.

وأضافت الوزارة: جارٍ تنفيذ مشروع توسعات صرف صحى إدكو، بطاقة (20 / 40) ألف م3/يوم، بتكلفة 370 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد وتوسعات صرف صحى كفر الدوار، بطاقة (40 / 100) ألف م3/يوم، بتكلفة 760 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد محطة صرف صحى أبوالمطامير، بطاقة 20 ألف م3/يوم، بتكلفة 135 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً حتى نهاية شهر يونيو 2020.