صور- "عظام أحصنة وحمير".. الكشف عن بقايا بيت أثري في "تونا الجبل"

كتب- محمد عاطف:

أسفرت نتائج أعمال مدرسة حفائر المركز العلمي للتدريب بمصر الوسطى في موسمها الأول بمنطقة آثار تونا الجبل، عن الكشف عن بقايا بيت أثري كان جزءًا من مجمع سكني من العصر البطلمي.

وقال جمال السمسطاوي، مدير عام آثار مصر الوسطى، إن أعمال الحفائر شملت أيضا التنظيف السطحي للطبقة الحديثة للموقع، وأثناء أعمال الحفر الأثري داخل ثلاث غرف من المنزل تبين أن المنزل صمم علي الطراز البرجي للمنازل، وهو الطراز الشائع خلال العصر البطلمي.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، عثرت البعثة على بقايا أمفورات من القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي، وبقايا عظام حيوانية لأحصنة وحمير، وأربعة أوستراكات مكتوب عليها نص باللغة اليونانية والخط الديموطيقي.

كما تم العثور أيضا على مجموعة من العملات الفضية كانت موجودة داخل صرة من الكتان موضوعة أسفل أحد أركان أرضية المنزل، وبدراسة هذه العملات تبين أنها ترجع للفترة ما بين الملك بطليموس التاسع والملك بطليموس الحادي عشر.

وأشار أحمد حماد، مدير موقع مدرسة الحفائر، إلى تدريب الملتحقين بالمدرسة على أساليب الحفاظ على نتائج الحفائر من عظام حيوانية وتصنيفها من حيث عظام الثديات والطيور والأسماك والزاحف، وأساليب التفرقة بينهم.

جدير بالذكر أن هذه أول مدرسة حفائر تنظمها وزارة الآثار بمنطقة آثار تونا الجبل، بالتعاون مع المركز العلمي للتدريب بمنطقة آثار مصر الوسطى، لتدريب عدد 15 مفتش آثار من مختلف قطاعات الوزارة (مصري – إسلامي – ترميم) على استخدام احدث اساليب الحفائر العلمية والاساليب والمعدات ذات التقنية الحديثة، تحت اشراف مجموعة من المدربين الأكفاء.