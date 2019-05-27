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    تصل لـ43 ببعض المناطق.. الأرصاد تعلن ارتفاعًا جديدًا في الحرارة

    02:44 م الإثنين 27 مايو 2019
    تصل لـ43 ببعض المناطق.. الأرصاد تعلن ارتفاعًا جديدًا في الحرارة

    الطقس

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الاثنين يشهد تحسنا على معظم الأنحاء، لافتًا إلى درجات الحرارة العظمى على القاهرة 33 درجة.

    وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه بداية من غدٍ الثلاثاء نشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة يستمر حتى يوم الخميس المقبل، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

    وتابع: الارتفاع التدريجي يتراوح بين درجتين و4 درجات، بحيث تتراوح درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس من 38 إلى 39 درجة على القاهرة والوجه البحري في أوقات النهار، بينما تصل إلى 43 درجة على جنوب الصعيد.

    وأضاف مدير إدارة التحاليل والتنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية: سنلاحظ وجود نشاط خفيف للرياح على الوجه البحري والقاهرة، والمناطق الشمالية تكون معتدلة على سيناء.

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