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برلمانية تطالب "الأعلى للإعلام" بمراجعة قرار وقف "شيخ الحارة"

04:03 ص الإثنين 27 مايو 2019
برلمانية تطالب "الأعلى للإعلام" بمراجعة قرار وقف "شيخ الحارة"

النائبة إيناس عبدالحليم

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلنت النائبة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، تضامنها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة" على قناة "القاهرة والناس"، عقب قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف البرنامج لمدة شهر.

وقالت النائبة، إن البرنامج حقق مشاهدات عالية خلال الفترة الماضية، مضيفة أن المخالفة التي يتحدث عنها المجلس الأعلى للإعلام غير مقصودة على الإطلاق، وجائت بسبب الضيف وليس مقدمة البرنامج، ما يعفي البرنامج ومقدمته من المسئولية، بحسب قولها.

وأشارت النائبة إلى اعتذار الفنان ماجد المصري، عن ما بدر منه، من إساءة للأفارقة مؤكدًا أنها ذلة لسان غير مقصودة، مطالبة المجلس الأعلى للإعلام بمراجعة قراره الخاص بوقف البرنامج لمدة شهر.​

إيناس عبدالحليم المجلس الأعلى للإعلام برنامج شيخ الحارة ماجد المصري بسمة وهبة
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