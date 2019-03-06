سؤال برلماني لرئيس الوزراء بشأن شفافية الموازنة

كتب- أحمد علي:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بتساؤل للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن موقع مصر الحالي في مؤشر شفافية الموازنة.

كما وجه النائب، سؤالًا لوزير الاتصالات عمرو طلعت بخصوص خطوات الحكومة لتطبيق المعايير الدولية في حماية سرية البيانات.

وطالب "فؤاد"، في سؤاله بالكشف عن الخطوات التي اتبعتها الحكومة لتحقيق المزيد من الشفافية فى الموازنة العامة بناء على توصيات شراكة الموازنة الدولية Budget International Partnership، وغيرها من المنظمات الاقتصادية الدولية.

وأوضح "فؤاد"، أن مصر شهدت تحسنا قارب المتوسط العالمي (43) بحصولها على 41 نقطة في مؤشر شفافية الموازنة الدولي الذي صدر عام 2017، وجاء ترتيب مصر في المرتبة رقم 65 بين 115 دولة شملها التقرير الذي تصدره شراكة الموازنة العامة كل عامين بدلا من المرتبة رقم 89 فى تقرير عام 2015.