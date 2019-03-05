الحكومة توضح حقيقة نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية 04:20 م الثلاثاء 05 مارس 2019

ارشيفية

<p style="direction: rtl;">كتب- محمد غايات:</p> <p style="direction: rtl;">أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن نقص المستلزمات الطبية بأقسام الحروق في المستشفيات الجامعية، عارٍ تمامًا عن الصحة.</p> <p style="direction: rtl;">وأوضح المركز، في بيان، الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي، ونفت بدورها تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية بأي مستشفى جامعي.</p> <p style="direction: rtl;">وأكدت وزارة التعليم العالي، أنها تشدد على متابعة استمرار موقف المستلزمات الطبية، وطلب أي كميات إضافية قبل نفاذ الكميات.</p> <p style="direction: rtl;"> </p>)

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