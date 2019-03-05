الصحة توضح حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين 03:30 م الثلاثاء 05 مارس 2019

أرشيفية

<p>كتب- محمد غايات:<br />أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عاري تمامًا عن الصحة.<br />وأضاف المركز، في بيان، الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدةً أنه لم يتم صرف دعم مالي للمرأة الحامل أو المرضعة، فيما نفت أي حديث عن التنسيق بين الوزارة وأي جهة بشأن هذا الأمر.</p> <p> </p> <p> </p>)

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