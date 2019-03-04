​بعد الإقبال الكثيف.. محافظ الجيزة يوجه بزيادة فرق حملة "100 مليون صحة" بإمبابة

كتب- إسلام ضيف:

وجه محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اليوم الاثنين، مدير مديرية الشئون الصحية بزيادة الفرق الطبية بمنطقة إمبابة لاستيعاب الطلبات المتزايدة من المواطنين على المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية بمحافظة الجيزة، والتي تستمر حتى 30 أبريل القادم.

وشهدت المستشفيات والوحدات والمكاتب الصحية بنطاق أحياء الوراق وبولاق الدكرور والعجوزة ومركزي أطفيح والبدرشين إقبالا كثيفا من قبل المواطنين لإجراء الكشف الطبي ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من المبادرة.

وتفقد محافظ الجيزة عمل المبادرة بشارع الأقصر ومنطقة معهد القلب بأرض المطار بحي شمال الجيزة؛ للوقوف على نسب مشاركة المواطنين في الحملة وإزالة أية معوقات تواجههم.

وصرح بأن كافة المواقع مجهزة لاستقبال المواطنين لإجراء الفحوصات الخاصة بحملة "100 مليون صحة" وتعمل بكامل طاقتها تحت إشراف مديرية الشئون الصحية ومتابعة مباشرة من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لتذليل أية عقبات تواجه الفرق الطبية أو الرواد.