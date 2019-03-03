حسين الزناتي: نقلة جديدة في التعاون بين نقابة الصحفيين وهيئة الكتاب

كتب- مصطفى علي:

قال حسين الزناتي السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة النشاط، إن معرض القاهرة للكتاب حقق نجاحًا كبيرًا في دورته الماضية، استطاع خلالها أن يصل لكل المصريين، في مشهد منظم وراقي.

وأضاف خلال لقاء نظمته النقابة، اليوم السبت، للدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، في حوار مفتوح حول الثقافة والإعلام وصناعة النشر، والشراكة بين الهيئات الثقافية والكيانات النقابية، أن الهيئة وافقت على استثمار التعاون المشترك مع النقابة، بالإضافة إلى مد النقابة كل شهر بالإصدارات الجديدة.

وأكد "الزناتي" أنه تباحث مع رئيس هيئة الكتاب حول كيفية التعاون، وألا يكون الأمر مقتصرًا فقط على الكتب والتخفيضات، ولكن أن تكون النقابة فاعلة ومتواجدة في كل فعاليات الهيئة، مؤكدًا أننا سنرى نقلة جديدة في التعاون بين الطرفين.

وتابع: "الدكتور هيثم الحاج لا يكل جهدًا في تطوير الهيئة ومعرض الكتاب في دوراته المتعاقبة، ويسعد نقابة الصحفيين أن تزيد التعاون معه".

ووجه "الزناتي" الشكر للزميل الصحفي حسين متولي، والذي أعد اللقاء، وكان له دورٌ في التواصل والإعداد له.

وشهد الحوار تعريف طلاب الإعلام المشاركين في تحرير أخبار فعاليات اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بالنقابة وتاريخها وتشريعات وواقع مهنة الصحافة وفرص العمل بمؤسساتها وتطور أدواتها، كما شهد إهداء هيئة الكتاب إصداراتها المتنوعة إلى مكتبة نقابة الصحفيين بعدد ٢٥٠ عنوانًا، تُضاف إليها الإصدارات الجديدة تباعًا، لتكون متاحة للاطلاع للصحفيين وأسرهم وزوار النقابة.