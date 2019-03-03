"التعليم" تتيح مواعيد ومقار اختبار مسابقة التعاقد المؤقت عبر موقعها

كتبت-ياسمين محمد:

أتاحت وزارة التربية والتعليم، مواعيد ومقار أداء الاختبار الخاص بمسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين، عبر الموقع الإلكتروني: اضغط هنا

كما أتاحت الوزارة تعليمات دخول الاختبار عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا

وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن عدد المتقدمين للمسابقة والذين استوفوا الشروط، بلغ 71 ألفًا و227 متقدم، مشيرًا إلى خضوعهم لاختبار إلكتروني.

وأضاف عمر، أن الوزارة ترسل رسائل هاتفية للمعلمين لتحديد موعد الاختبار، وتوجههم للدخول عبر موقع الوزارة لمشاهدة "فيديوهات" توضح كيفية التعامل مع الامتحان، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد.

وتابع بأن اختبارات الدفعة الأولى من المتقدمين، تبدأ اعتبارًا من الغد الاثنين.

وأكد عمر أنه لن تجرى مقابلات شخصية للمتقدمين، حرصًا على عدم تدخل عنصر بشري المسابقة، لافتًا إلى أن الوزارة تكتفي باجتياز الاختبار، وصدور الموافقة الأمنية على المتقدم، لتوقيع العقد معه.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، بتاريخ 7 فبراير الماضي، عن مسابقة للتعاقد المؤقت مع المعلمين، لمدة ثلاثة أشهر؛ لسد العجز في التخصصات المختلفة.

وللتعرف على تفاصيل الاختبار يمكن اتباع الرابط التالي: اضغط هنا