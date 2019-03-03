محافظ الجيزة: 170 ألف مواطن أجروا المسح الطبي لفيروس سي خلال يومين

كتب- إسلام ضيف:

شهدت الوحدات والمكاتب الصحية والعيادات المتنقلة ونقاط الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بمحافظة الجيزة إقبالًا كثيفًا من المواطنين؛ للاستفادة من مبادرة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم الأحد، فعاليات المبادرة؛ للوقوف على نسب إقبال المواطنين وتوعيتهم بأهمية إجراء المسح الطبي.

وأعلن راشد أن إجمالى المترددين من أبناء المحافظة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية تخطى الـ 170 ألف مواطنا في ثاني أيام المبادرة، من خلال 1730 فرقة منتشرة بأنحاء المحافظة للكشف على المواطنين وتحويل الحالات التي بحاجه إلى العلاج إلى مراكز الإحالة التابعة لها.

وأكد المحافظ أن كافة المواقع مجهزة لاستقبال المواطنين لإجراء الفحوصات الخاصة بالحملة 100" مليون صحة" تعمل بكامل طاقتها تحت إشراف مديرية الشئون الصحية ومتابعة مباشره من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لتذليل أي عقبات تواجه الفرق الطبية أو الرواد.

وأشار راشد إلى أنه تم توجيه الفرق الطبية بعدم مغادرة مواقعها قبل الانتهاء من توقيع الكشف الطبي اللازم والتحاليل على آخر مواطن متواجد بالموقع كما تم توجيه الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف أعمال الدعاية لتعريف المواطنين لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة، كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة اليومية لفعاليات المبادرة.

رافق المحافظ خلال تفقد فعاليات المبادرة بمدينة الحوامدية اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة.

من جهتها قالت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، إن الحملة تستهدف توقيع الكشف على 5,3 مليون مواطن من محافظة الجيزة.

وأشارت انه تم تخصيص 53 عيادة متنقلة بمختلف أنحاء المحافظة للتيسير على المواطنين وحوالى 480 فريق مشرف على فعاليات المبادرة للتأكد من انتظامها من مديرية الشئون الصحية ويقوم على عمل المبادرة 5769 عضو بمختلف التخصصات للتسهيل على المواطنين.