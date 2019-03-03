وزيرة البيئة: 3 ملايين جنيه لرفع تراكمات المحطة الوسيطة بالمحمودية

كتب يوسف عفيفي

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تخصيص مبلغ 3 ملايين جنيه لرفع تراكمات المحطة الوسيطة بالمحمودية وإعادة تشغيلها طبقا للمعايير البيئية، مشددة على سرعة الانتهاء من رفع المخلفات خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضافت الوزيرة في بيان اليوم، أنها ستجري متابعة ميدانية بصفة دورية لإحكام السيطرة الكاملة على مواقع المخلفات وذلك فى إطار رفع كفاءة عملية الجمع والنقل والتخلص النهائي منها.

وأصدرت الوزيرة توجيهاتها بتكثيف عمليات المتابعة على مدار الساعة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بجنوب الصعيد ووضع خطة بالتنسيق مع مسؤولي محافظة أسوان لرفع مستوى النظافة بمدينة أسوان

جاء ذلك خلال جولة ميدانية بأسوان اليوم، لتفقد الوضع البيئي الراهن للمحطة الوسيطة بالمحمودية بأسوان والتحقق من مدى مطابقة الوضع البيئي للمحطة مع المعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة بشأن إداراتها وتشغيلها، والتحقق من كفاءة المعدات التي تعمل على رفع المتولد اليومي والتخلص الآمن منه بيئيا، حيث اطلعت على الكميات الفعلية للمتولد اليومي من المخلفات والتي تستقبلها المحطة على مدار اليوم ومدى التخلص الآمن منه أولا بأول وعدد الأحياء التي يتولد عنها مخلفات يتم توجيهها لتلك المحطة الوسيطة.