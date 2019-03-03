"هما اللي بيعملوا كده".. "الوزراء" يرد على صور مرور طلاب المدارس على مواسير المياه

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كتب- محمد عبدالناصر:

رد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على تداول صفحات التواصل الاجتماعي صور مرور طلاب إحدى المدارس الابتدائية على مواسير مياه فوق ترعة، ما يعرض حياتهم للخطر في قرية كوم زمران بمحافظة البحيرة.

وقال يونس: "هذا بوست لمن يريد أن يعرف ومن يعرف سيدرك ويفهم ويتيقن قبل أن يشير ما يخالف الحقيقة.. من إمبارح الناس بتنشر وتبعتلى صور لطلبة صغيرين بيعدوا للمدرسة على مواسير مياه فوق ترعة، ومعقول كده ينفع كده؟.. طبعا مينفعش".

وأضاف يونس عبر صفحته الشخصية موقع فيسبوك: "مجلس الوزراء لديه منظومة شكاوى حكومية موحدة، فيها ناس محترفين، بيرصدوا كل الموضوعات على طول اتحركوا وبعتوا ناس المحافظة وكلموا المحافظ، قائلا: "طلع يا سيدي الفاضل إن فيه كوبري عادي خالص وآمن للمرور، وفيه صورة مرفقة حتى بيعدي عليه سيارات كمان، ولكن الطلبة هما اللي بيعملوا كده".

وأكد يونس: "موظفو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، راحوا المدرسة وطلبوا من مسئوليها يوعوا الطلبة بخطورة اللي بيعملوه وفيه صورة مرفقة وكمان المحافظة اتحركت وعلقت يافطة ممنوع المرور من فوق المواسير وبتققل المدخل.. مختتمًا: هل وضحت الأمور؟.​