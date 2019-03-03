  • عاجل:DNA يكشف: ثاني عضوات "روتاري الإسكندرية" ضمن ضحايا حادث محطة مصر (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انتخابات الجزائر حادث محطة مصر تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

    "الأعلى للجامعات" يعلن فتح باب التقدم لرئاسة "الفيوم" السبت المقبل

    12:07 م الأحد 03 مارس 2019
    "الأعلى للجامعات" يعلن فتح باب التقدم لرئاسة "الفيوم" السبت المقبل

    جامعة الفيوم

    كتبت- داليا شبل:

    أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن الجدول الزمني للترشح لمنصب رئيس جامعة الفيوم، اعتباراً من السبت القادم 9 مارس.

    وقال الأعلى للجامعات، عبر موقعه الإلكتروني: من المقرر أن تعلن القائمة المبدئية للمتقدمين، مع انتهاء مدة تقديم الطلبات الخميس 14 مارس.

    وأوضح الأعلى للجامعات: يجب على المرشحين تقديم كافة الأوراق المطلوبة وهي، لسيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على (الأبحاث-المهارات العلمية-الإشراف على الرسائل العلمية-المشروعات البحثية المشارك فيها-التعاون الخارجي-بناء شراكات-المشاركة في تطوير التعليم الجامعي)، بجانب بيان حالة يشتمل على (الإعارات-الإجازات-المهمات العلمية في الخارج-الجزاءات) معتمد ومختوم من الجامعة، وخطة تطوير الجامعة.

    Untitled

    جامعة الفيوم المجلس الأعلى للجامعات الفيوم

    الخبر التالى:

    ضبط مليون جنيه مع راكب داخل مناشف قطنية بمطار القاهرة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان