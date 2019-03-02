  • عاجل:مباشر.. ريال مدريد 0 - 1 برشلونة.. كلاسيكو الليجا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انتخابات الجزائر حادث محطة مصر تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

    ضعف المياه عن بعض مناطق أكتوبر.. غدًا

    10:48 م السبت 02 مارس 2019
    ضعف المياه عن بعض مناطق أكتوبر.. غدًا

    ارشيفية

    القاهرة - مصراوي:

    أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، ضعف ضخ المياه لمدة 12 ساعة بمنطقة جنوب الأحياء السكنية، وذلك اعتباراً من الثامنة صباح الأحد، وحتى الثامنة مساء من نفس اليوم.

    وأشار الجهاز إلى أن قطع المياه لإجراء الإصلاحات والصيانة لخط المياه المغذي لمنطقة جنوب الأحياء السكنية.

    وأهاب جهاز مدينة 6 أكتوبر بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه .
    53010774_10216733948516308_788549647583936512_n

    ضعف المياه مدينة 6 أكتوبر مياه الشرب

    الخبر التالى:

    "رسائل للمرشحين وامتحانات إليكترونية".. كل ما تريد معرفته عن مسابقة المعلمين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان