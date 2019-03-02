رئيس الوزراء: مصر حريصة على دعم التنمية في أفريقيا



القاهرة - أ ش أ:

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص مصر على دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية وتطوير آليات التكامل والشراكة الأفريقية الاستراتيجية للارتقاء بمكانة قارة أفريقيا على خريطة الاقتصاد العالمي الأمر الذي يسهم في ضمان تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي لكافة دول وشعوب القارة، لافتا إلى أن مصر تثق في قدرة الدول الأفريقية على تحقيق مزيد من التعاون فيما بينها وبذل كافة الجهود الممكنة لخلق وحدة أفريقية متكاملة على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات.

جاء ذلك في سياق الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات إفتتاح الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار والذى يعقد تحت عنوان "معاً إلى أفريقيا" وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة واتحادات الغرف الأفريقية والاسلامية والعربية والمتوسطية، وشارك في الإفتتاح وزراء وممثلو العديد من الدول من حول العالم، وسفراء الدول الافريقية والعربية والأجنبية بمصر ، بالإضافة إلى مشاركة 1000 من قيادات المال والأعمال من 76 دولة عربية وأفريقية وأجنبية.

وقال إن الملتقى ينعقد في توقيت غاية في الأهمية حيث يتزامن مع ترأس مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019 ، كما يتشرف الملتقى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمر الذي يعكس رؤية مصر الحالية نحو مستقبل القارة الأفريقية وعلاقاتها مع كافة الدول الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن انطلاق هذا الملتقى اليوم من القاهرة يبعث برسالة للعالم أجمع أن مصر تستعيد من جديد مكانتها في قلب القارة الأفريقية وتخطو خطوات سباقة في طريق تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود مع قارة أفريقيا.

وأشار إلى أن الملتقى يركز في دورته الحالية على تفعيل التعاون الثلاثي بتكوين تحالفات تجمع الشركات المصرية مع مستثمرين أجانب وموردي التكنولوجيا من الدول المتقدمة سواء في الاستثمار الصناعي والزراعي أو فى البنية التحتية من كهرباء وطرق واتصالات أو الخدمات من تعليم وتدريب وصحة ، وذلك من خلال رئاسة مصر لاتحادات الغرف الافريقية والأوروالمتوسطية ونيابة رئاسة اتحادات الغرف الاسلامية والعربية، الى جانب الغرف الأفريقية المشتركة التي أنشأها إتحاد الغرف الأفريقية مثل الكورية واليابانية والصينية والعربية ، فضلاُ عن الأورومتوسطية التى سيتم توقيعها أثناء المؤتمر.

وأوضح نصار أن مصر شهدت العديد من التطورات الاقتصادية الكبيرة خلال الآونة الأخيرة والتي ساهمت في زيادة الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات ، حيث تتطلع الحكومة المصرية لمزيد من الشركات الاقتصادية ومشروعات التعاون مع بلدان العالم المختلفة، لافتاً إلى أن الحكومة تبنت خلال السنوات القليلة الماضية برنامج إصلاح إقتصادي طموح ، ونفذت إجراءات حاسمة استهدفت استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو إيجابية ، فضلاً عن تحسين الأوضاع المعيشية والإجتماعية للشعب المصرى.

وأضاف أن العلاقات بين مصر ودول العالم وخاصة قارتي أفريقيا وأوروبا تشهد زخماً كبيراً في الآونة الأخيرة ، حيث إنعقدت للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي القمة العربية الأوروبية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ ، سبقها تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي بما تحمله من طموح تجاه أشقائها في القارة الأفريقية للتعاون المشترك وتبادل الخبرات، وكذا رئاسة مصر لاتحاد الغرف الأفريقية والأورومتوسطية ، وإنعقاد الجمعيات العمومية لمجالس اتحادات الغرف الأفريقية والإسلامية والأورومتوسطية والغرف العربية من أجل تعظيم التعاون الأفريقي والدولي المشترك.

وأكد نصار أن الحكومة المصرية تسعى في الوقت الحالي من خلال خطة طموحة تنفذها وزارة التجارة والصناعة إلى تعزيز التواجد المصري بالأسواق الأفريقية ترتكز على توسيع نطاق التعاون التجاري والصناعي مع القارة الأفريقية متضمنة نقل الخبرات الصناعية المصرية للدول الأفريقية بعدد من الصناعات بدء من صناعات التجميع والصناعات التحويلية ، وصولا إلى التوطين الكامل لهذه الصناعات في غضون عدة سنوات، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى أيضاً إلى إيجاد فرص لإقامة مشروعات مصرية مشتركة بالأسواق الإفريقية تستند على العلاقات الاستراتيجية المتميزة واتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم.

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