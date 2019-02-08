  • عاجل:"أمطار وبرودة ورياح".. الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    وزيرة الصحة تتوجه لإثيوبيا للمشاركة في مراسم تسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي

    11:54 م الجمعة 08 فبراير 2019
    وزيرة الصحة تتوجه لإثيوبيا للمشاركة في مراسم تسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي

    الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

    كتب - أحمد جمعة:

    تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح غد السبت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ضمن الوفد المشارك لتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عام.

    ومن المقرر أن يترأس السيسي أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.

    يذكر أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام، تعد هي المرة الأولى منذ نشأته عام ٢٠٠٢ خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية، وتعد تتويجاً لجهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وتجسيداً لأستعادة الدور المحوري المصري كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم في ستينات القرن الماضي، وهي الجهود التي قوبلت من الأشقاء الأفارقة بالتقدير مما انعكس بالمقابل في منح مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي الثقة في ادارة والإشراف على الجهود القارية الدؤوبة لتلبية أحلام وطموحات الشعوب الأفريقية في غدٍ أفضل.

    هالة زايد وزارة الصحة إثيوبيا الاتحاد الإفريقي

    الخبر التالى:

    وزيرة البيئة تشارك في إقامة أول معرض بيئي متنقل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان