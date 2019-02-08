وزير النقل: رفع حالة الاستعداد بالسكك الحديدية والمترو استعدادًا لعودة الدراسة

القاهرة - أ ش أ:

أصدر وزير النقل الدكتور هشام عرفات، تعليمات مشددة لقيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق برفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني.

وذكرت وزارة النقل، في بيان اليوم الجمعة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة، مشيرة إلى أن وزير النقل وجه بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لركاب المترو، وانتظام جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة والتي يبلغ عدد رحلاتها ما يقرب من 1500 رحلة يوميا، حيث يبدأ العمل من الساعة 5.15 صباحا، ويستمر حتى الساعة 12.45 صباح اليوم التالي.

وشدد الوزير على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام الركاب والعمل على سرعة حل المشاكل التي يمكن أن تواجههم، واتخاذ إجراءات فورية مباشرة للقضاء على أي مشكلات طارئة، وإصدار تعليمات للسائقين بالالتزام بوقت توقف القطارات بالمحطات طبقا لجداول التشغيل، وإتاحة فرصة أكبر للركاب في النزول والصعود بما لا يتعارض مع نظام التشغيل.

كما وجه عرفات بتشكيل مجموعات طوارئ بالمحطات المزدحمة، وانتشار فرق الصيانة المختلفة لمعالجة الأعطال المفاجئة التي قد تؤثر على حركة القطارات وانتظام التقاطر، والدفع بقطارات إضافية في أوقات الذروة، بالإضافة إلى انتشار فرق الإسعاف بالخطوط الثلاثة، واستمرار التنسيق والتعاون مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين جميع محطات المترو، مع استمرار تلقي شكاوى واقتراحات الركاب على الخط الساخن (16048).

وشدد الدكتور هشام عرفات على قيادات السكة الحديد بضرورة انتظام جداول التشغيل على جميع الخطوط، والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين خطوط ومحطات وقطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

كما شدد وزير النقل على عدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له، وانتشار القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة على جميع خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى إعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات، مع استمرار تلقي شكاوى ومقترحات الركاب على‏ الخط الساخن لهيئة السكك الحديدية على أرقام (147) و(01220008807) و(01220008806).