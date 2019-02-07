غدًا.. "مستقبل وطن" ينظم قوافل طبية مجانية بالمعادي ودار السلام

كتب- أسامة عبدالكريم:

ينظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة القاهرة غدا الجمعة، قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات، في شارع أحمد زكي بمنطقتي دار السلام والمعادي.

وقال محمد عمار عبدالرازق أمين العمل الجماهيري بالمركزية، في بيان، اليوم الخميس، إن القافلة تأتي في إطار سلسة القوافل التي تجوب محافظات الجمهورية في إطار مبادرة حياة كريمة التي دعا إليها الرئيس حيث يساهم حزب مستقبل وطن في توفير الرعاية الصحية اللازمهةلهم وأبنائهم من خلال دعم الحكومة.

وأوضح عبدالله سعيد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية، أن القافلة سوف تشمل جميع التخصصات" كشف وتشخيص وتحاليل بالمجان"، كما تقدم القافلة كافة الخدمات الطبية لاهالي المعادي وتحويل الحالات المستعصية إلى المستشفيات الجامعيه ومتابعتها لاستكمال العلاج، مؤكدا أنه يسعى لإيجاد القوافل الطبية بشكل مستمر؛ لتخفيف الأعباء المادية على الفئات الأكثر احتياجا.

يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى المبادرة تهدف إلى الوصول الأسر أكثر احتياجا ولغير القادرين.