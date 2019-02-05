تعرف على نموذج بيانات الطفل للالتحاق بالحضانات الجديد

كتبت - ميرا إبراهيم:

حصل "مصراوي" على مسودة وزارة التضامن المرسلة للبرلمان، بشأن المادة القرائية لحقيبة بناء قدرات ميسرات الحضانات وغيرهن من مقدمي الخدمة، والتي تضع شروطًا ومعايير للحضانة بدء من العاملين لمواصفات المكان، وأشكال الرعاية، ونموذج بيانات الطفل عند التحاقه بالحضانة، وحتى المناهج الدراسية.

وجاء النموذج بهذا الشكل:

نموذج البيانات الخاصة بالطفل عند التحاقه بدار الحضانة

- تاريخ التقدم بالدار:

اسم الطفل: ... اسم الوالد: ... اسم الجد ...

- عنوان الطفل:

- رقم هاتف المنزل:

- عمر الطفل عند الالتحاق: يوم شهر سنة

- تاريخ ميلاد الطفل: يوم شهر سنة

- بيانات الأسرة:

- اسم الوالد: رقم هاتف المنزل:

- عنوان السكن:

- مهنة الوالد: مكان العمل:هاتف العمل:

- اسم الأم: مكان العمل: هاتف العمل:

- إذا كان الطفل لا يعيش مع أسرته اسم من يعيش معه الطفل:

- صلة قرابته بالطفل:

- رقم هاتف المنزل: عنوان المنزل:

- مهنة المسؤول عن الطفل: مكان عمله: رقم هاتف العمل:

- بيانات عن الطفل:

أدوية )( نعم )( لا

- تذكر الأدوية التي يعاني الطفل من حساسية منها

أطعمة )( نعم )( لا

تذكر الأطعمة التي يعاني الطفل من حساسية منها

نباتات )( نعم )( لا

تذكر النباتات التي يعاني الطفل من حساسية منها

مشروبات )( نعم )( لا

تذكر المشروبات التي يعاني الطفل من حساسية منها

عادات الطفل في الأكل:

موعد الإفطار موعد الغداء

الأطعمة التي لايحبها الطفل

ملاحظات:

اسم الشخص الذي يجب الاتصال به في حالة الطوارئ: رقم الهاتف الخاص به:

فصلية دم الطفل:

الأمراض التي يعاني منها:

العمليات الجراحية التي أجريت له:

عادات الطفل في النوم:

موعد نومه ظهرا:

هل نوم الطفل هادئ؟ )( نعم )( لا

هل الطفل يستيقظ من نومه منزعجًا؟ )( نعم )( لا

هل ينام الطفل في غرفة خاصة بمفرده؟ )(نعم )( لا

سلوكيات الطفل الخاصة:

مها راته الذاتية:

ميوله في اللعب:

قدراته الممتازة:

مخاوفه الخاصة:

تفاعله الاجتماعي مع الآخرين:

ما يعانيه من نقص في القد ا رت:

بيانات الرعاية الطارئة للطفل:

اسم المستشفى أو المستوصف أو المركز الطبي الذي يعالج فيه الطفل:

عنوانه:

رقم الهاتف:

اسم طبيب الطفل: